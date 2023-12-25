Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о продажах валютной выручки до 100%

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По мнению председателя Центробанка России, на статистику влияют разные факторы, не только указ президента.

В ноябре доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может добраться до отметки 100%. Для сравнения — в октябре показатель достиг 91%. Об этом в интервью журналистам РБК рассказала председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что на рост упомянутых значений влияют несколько факторов, указ президента Владимира Путина об обязательной продаже выручки при этом — только один из них.

Набиуллина добавила, что близкие к ноябрьским результаты наблюдались в марте текущего года — тогда по подсчетам экспертов по статистике доля достигла 98%. Позже процент начал снижаться в связи с сокращением поступлений от экспорта и ослаблением рубля на мировом валютном рынке. Осенью после повышения цен на нефть и введения указа президента показатели снова подскочили. При этом в октябре 2022-го доля чистых продаж валюты экспортерами составила 107%.

Как подчеркнула Набиуллина, трудно определить, что именно стало решающим фактором в вопросе роста продаж. Она предположила, что помимо совокупности очевидных — повышение цен на нефть и указ главы государства — свою роль могли сыграть и разовые факторы. В ним относятся конвертация валюты для выплаты дивидендов. Так, в конце года ряд предприятий, в их числе «Лукойл» и «Фосагро», намерены провести процедуру при выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023-го.

Еще один процесс, влияющий на рост продаж валютной выручки экспортерами, — это кредитование. Так как ставки по займам в рублях высоки, экспортеры предпочитают брать валютные кредиты, после чего они продают валюту для оплаты собственных расходов в рублях. По словам Набиуллиной, указ президента введен не навсегда (пока до апреля 2024-го), так как со временем компании учатся обходить ограничения, которые также затрудняют международные расчеты в сфере импорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главном разочаровании Центробанка в 2023 году.