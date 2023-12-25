В Рособрнадзоре ответили на просьбы отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ стал объективным, нет утечек и замечаний экспертов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Призывы отменить экзамен звучат с момента его введения.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на просьбы отменить ЕГЭ. Он выступает решительно против этих призывов, так как экзамен является объективным способом оценить знания. В последние годы больше не происходит утечек.

«По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — заявил Музаев в беседе с РИА Новости.

Эти просьбы раздаются с самого момента введения ЕГЭ. С 2013–2014 годов не зафиксировано ни одного слива ответов, с каждым годом все контроли за грамотным проведением экзамена усиливаются.

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