Происки Запада? Что известно о протестах в Сербии

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Оппозиция попыталась ворваться в мэрию Белграда, в стране резко усилены меры безопасности.

Центральные улицы столицы Сербии Белграда всю сегодняшнюю ночь держали в оцеплении вооруженные жандармы. Власти усилили меры безопасности после попытки оппозиции штурмом взять здание мэрии.

Ситуация в Сербии накалилась после парламентских выборов, где победу одержала правящая партия во главе с президентом Александром Вучичем.

Кому и зачем понадобилось раскачивать обстановку в дружественной России стране, которая до сих пор не присоединилась к западным санкциям, разбирался корреспондент «Известий» Сергей Коваленко.