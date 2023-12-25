Разрушила брак Самсонова, вышла замуж за афериста: как живет Маргарита Володина

Фото: Кадр из к/ф «Оптимистическая трагедия», реж. Самсон Самсонов, 1963 г.

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Когда-то она была одной из самых очаровательных и одаренных звезд советского кино 1960-1970-х годов.

Маргариту Володину обожали миллионы зрителей, но в середине 1980-х она исчезла с экранов. Для многих она осталась незабываемым комиссаром из «Оптимистической трагедии».

Трудное детство

Будущая артистка родилась в Ленинграде. Ее мать была педагогом, а отец оставил семью, когда девочка была еще крохой, и она даже не запомнила его лица. Летом 1941 года Маргарита отдыхала в деревне в Псковской области, где жили родственники ее няни, и там она застряла на четыре года.

В годы оккупации ей не уделяли должного внимания и почти не давали еды, так как она оказалась в семье «лишним ртом». Окружающие дети ее сторонились, так как им казалось, что она похожа на еврейку, хотя ее мать была полькой.

С окончанием войны ее мать снова вышла замуж, и у девочки появился отчим, который и привез ее домой. Маргарита училась в школе, посещала разные кружки, танцевала и мечтала стать артисткой. Но спокойная жизнь внезапно закончилась, так как отчим отправил донос на ее мать (скорее всего ради квартиры).

Мать попала в тюрьму, а 14-летнюю Маргариту выгнали из школы, и ей пришлось зарабатывать на жизнь разными способами, чтобы прокормиться самой и навещать мать с передачками. Через пять лет мать освободилась, и Маргарита, получив среднее образование в школе рабочей молодежи, поступила в Школу-студию МХАТ.

Любовь к режиссеру и их творческий союз

Она была студенткой третьего курса, когда дебютировала в картине Самсона Самсонова «Огненные версты», где сыграла главную роль. Но после этого ей перестали платить стипендию, потому что студентам было запрещено участвовать в киносъемках. Когда же актриса получила диплом, то ее отказались принять во МХАТ, осудив за неподобающее поведение, поскольку она полюбила режиссера Самсонова, хотя тот уже был женат.

Однако Маргарита не отреклась от своего чувства, а Самсонов оставил свою прежнюю семью, чтобы быть с ней, и вскоре они поженились. То что, Маргарита разрушила брак режиссера в те времена считалось неслыханно аморальным поступком, и она не смогла устроиться ни в один театр.

Зрители узнали Володину благодаря ее мужу, который начал активно снимать ее в своих картинах. Именно он открыл ей двери в мир большого кино. Володина сыграла в его кинофильмах «Бессонная ночь», «Три сестры», а роль сурового комиссара в образе молодой девушки, сделала ее знаменитой.

За эту роль ей полагался главный приз на кинофестивале в Каннах, но чиновник из Госкино возразил, что награждать нужно фильм, а не актрису. Тогда она даже не представляла, что спустя годы Франция станет ее постоянным домом.

Коллеги не спешили поздравлять Маргариту с успехом, а многие и не скрывали зависть, поскольку считали, что хорошие роли достаются актрисе только благодаря удачному браку.

Спустя 13 лет брак Самсонова и Володиной развалился. Ее муж был старше на 12 лет и оказался чрезвычайно ревнивым, он обвинял ее в неверности, несмотря на то, что актриса всячески старалась избегать любого лишнего повода для подозрений. Он прекратил снимать Маргариту в своих картинах, а от других режиссеров предложений о съемках тоже не поступало. Также в дальнейшем он не оказывал никакой поддержки и их дочери Марии, которая тоже стала актрисой.

Жизнь после развода и два брака

Жизнь Маргариты была полна испытаний и разочарований. Чтобы как-то выжить, она стала ездить по разным городам и давать концерты. Отдушиной для нее были письма от одного австрийского поклонника, эмигранта, но вскоре ее обвинили в связи с иностранцем и анонимно призывали уезжать из страны. Тогда она решила снова выйти замуж, чтобы чувствовать себя защищенной.

Однако ее второй супруг оказался мошенником в финансовой сфере, который использовал ее имя для своих афер. Их брак продержался всего несколько лет, пока муж не был арестован. Но потом ей стали досаждать неизвестные личности с требованием вернуть драгоценные камни, которыми якобы владел ее муж.

Ей казалось, что следующее замужество принесет ей наконец счастье. Она вышла замуж за доктора, с которым познакомилась, пока лежала в больнице. Но, несмотря на то, что он был младше Маргариты, спустя всего лишь год он умер от сердечного приступа.

Актриса больше так и не вышла замуж. Она заботилась о своей стареющей матери, а потом стала воспитывать свою внучку, которую родила ее незамужняя дочь Мария. Дочь работала художницей, а потом нашла жениха и решила переехать во Францию, оставив своего ребенка на попечение матери.

Володина с внучкой путешествовала по разным городам и давала концерты, что было их источником дохода. Они жили скромно, но Володина не скупилась на внучку и обеспечила ей хорошее музыкальное образование.

Жизнь во Франции

В середине 1990-х Володина приняла решение переехать к дочке, поскольку в Москве наступили совсем трудные годы, и она устала от угроз, сплетен и осуждения.

Во Франции актриса чувствовала себя более безопасно, хотя и тут жизнь оказалась не легка. В начале своего пребывания в Париже Володина не имела легального статуса, к тому же ей не хватало знания языка. Потому она была вынуждена браться за любую работу.

Сегодня Маргарита Володина получает социальную помощь от правительства и живет в скромной однокомнатной квартирке в пригороде Парижа. Французский язык актриса так и не освоила в совершенстве, поскольку бесплатное обучение было некачественным, а на платное обучение у нее не хватало денег. В Россию она больше не приезжала, так как общаться с бывшими коллегами, которые когда-то ее прогоняли, ей не о чем. 26 января актрисе исполнилось 85 лет.

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