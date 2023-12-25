Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждения о протестах

Фото: EPA / ТАСС

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Сегодня президент Александр Вучич встретится с российским послом в связи с беспорядками в Белграде.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за своевременные предупреждения о подготовке митингов в Белграде. Об этом она сообщила в эфире на телеканале Pink.

«Я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», — сообщила премьер.

Изначально такие сообщения воспринялись некоторыми как дезинформация, но все же нашлись люди, воспринявшие возможные проблемы серьезно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета безопасности. В центре Белграда около здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) собрались протестующие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Поводом для этого стали слова президента страны Александра Вучича. Он заявил, что насильственной смены власти не будет, речь не идет о революции.