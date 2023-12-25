Десятилетний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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В машине во время происшествия было четверо детей. Мама ненадолго вышла, в это время ее сын нашел оружие в бардачке.

Десятилетний мальчик из американского штата Флорида выстрелил в лицо младшей сестре (восемь лет) из маминого пистолета. Ребенок, по данным журналистов издания New York Post, обнаружил «Глок» в бардачке мащины, пока матери не было рядом. Женщина ненадолго вышла из автомобиля, оставив в салоне четверых детей. Этого времени хватило, чтобы неосторожным движением ее сын ранил сестренку.

Как сообщается в материале, женщина зашла на заправочную станцию ​​RaceTrac в Уэст-Палм-Бич рано утром во вторник, с ней были дети в возрасте одного и двух лет, а также девочка и мальчик восьми и и десяти лет соответственно. О том, что парнишка нашел полуавтоматический «Глок» в бардачке, сообщил журналистам представитель полиции Майк Джаклс. Пуля, по его словам, попала в щеку пострадавшему ребенку.

Отмечается, что после ранения девочка была в сознании, врачи полагают, она полностью восстановится после травмы, однако ей пришлось провести небольшую операцию в местной больнице. Правоохранители и сотрудники Департамента по делам детей и семьи Флориды (DCF) расследуют инцидент, это может привести к предъявлению обвинения матери. Двое малышей по счастливой случайности не пострадали.

В полиции подчеркнули, что мальчик выстрелил в сестру непреднамеренно. Власти призывают жителей быть осторожнее и не оставлять оружие в доступных для детей местах, так как чтобы произошло непоправимое, достаточно и минуты. По мнению главы организации Safe Kids Worldwide, из-за телешоу и видеоигр, к которым сегодня легко получить доступ, дети действительно не осознают, какой вред может нанести оружие.

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