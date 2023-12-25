МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в Тегеране

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Причиной стало итоговое заявление участников Российско-арабского форума сотрудничества.

Поверенный в делах России в столице Ирана Тегеране вызвал в Министерство иностранных дел (МИД) государства. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ведомстве сообщили, что причиной являются заявления участников Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), VI сессия которого прошла несколько дней назад в Марракеше.

Дипломат из России поучил нготу протеста в связи с тем, что выражал поддержку мирных инициатив по решению конфликта об островах Малый и Большой Томб, а также Абу-Муса. Официальная позиция Ирана заключается в том, что эти острова принадлежат государству, несмотря на территориальный спор с ОАЭ.

«Представитель МИД подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Иран пригрозил блокадой Средиземного моря.