Ольга Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Поющая телеведущая призналась, что до сих пор отмечает Новый год блюдами из детства.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, какие блюда должны быть на ее новогоднем столе. На презентации нового номера журнала MaryWay звезда призналась, что до сих пор отмечает главный праздник точно так же, как в детстве. В родительском доме всегда готовили классический салат оливье, дома пахло мандаринами, а под бой курантов поднимали бокал шампанского. Малышам тоже разрешалось поднять бокал — с лимонадом.

Испанская новогодняя традиция есть 12 виноградин — по одной на каждый удар часов в полночь — популярна во всем мире. Кто-то верит, что ритуал приносит удачу и обещает успех в наступающем году, кто-то, пока жует, загадывает заветное желание, а кто-то просто развлекает себя и гостей очередной праздничной забавой. Однако Бузова предпочитает, чтобы Новый год праздновался по старинке, как раньше. Журналистам она объяснила, что главное - все же атмосфера.

«Виноград надо есть? Нет, подождите. Мандаринка и бокальчик любимого игристого… У меня ассоциации с Новым годом исключительно — шампанское, мандаринка, оливье. Все — классика, все, к чему нас приучали в детстве. Этот запах мандаринов — это стопроцентный Новый год», — настаивает Бузова.

По мнению ведущей, вовсе не от съеденного в нужный момент и в нужном количестве винограда зависит будущее и исполнение желаний. Она уверена, сила мысли, сила мечты — это не сказка и не что-то из мира мистики. Есть в жизни события, которые происходят вне зависимости от усилий. Так, например, она все еще одинока, хотя давно мечтает о собственной семье, надежном муже и детях. А все остальное знаменитости под силу. Потому что свои желания она всегда реализует.

«На самом деле наши желания сбываются, если они становятся целями», — заключила звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова получила свои награды на премии Fashion New Year Awards 2023 телеканала Fashion TV Russia. Артистке достались звания иконы стиля и фэшн-телеведущей. Выйдя на сцену, селебрити внезапно взялась раздеваться — сбросила жутко неудобные туфли, жакет… Показала, на какие жертвы приходится идти ради красоты. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru теледива пожаловалась на тяжкую женскую долю, а также на долю артистка, который всегда должен выглядеть безупречно.