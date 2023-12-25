На атомном судне «Севморпуть» в Мурманске случился пожар

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Возгорание возникло в одной из кают.

На судне «Севморпуть» в Мурманске случился пожар. Возгорание началось в одной из кают лихтеровоза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Известно, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, пострадавших в результате пожара нет. В данный момент он уже успешно потушен.

В отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот» ЧП подтвердили, отметив, что проблем с реакторной установкой и системами жизнеобеспечения не было.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как несколько человек отравились угарным газом при пожарах в Иркутской области. В городе Усть-Куте Иркутской области этой ночью произошли сразу два пожара. Загорелись деревянные многоквартирные дома — в обоих случаях причиной стало короткое замыкание.