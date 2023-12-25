«Просто шикарная»: солдат ВСУ восхитился тактикой России на передовой

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Контрнаступление, по его словам, провалилось именно из-за высоких показателей российской армии.

У российской армии выстроена мощная и шикарная линия обороны фронта, и в ходе украинского контрнаступления ее никак не удавалось прорвать. Об этом солдат ВСУ сообщил в интервью украинскому журналисту.

Он считает, что украинское контрнаступление провалилось именно из-за высоких показателей российской армии. В то же время в рядах ВСУ не было сплоченности и согласованности действий в разных подразделениях. Из-за действий украинского командования также были большие потери.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги года в зоне СВО. Главное военное событие года: провал украинского наступления на Запорожском фронте. По данным российского Генштаба, начав атаку четвертого июня, ВСУ рассчитывали за две недели преодолеть, примерно, 80 километров российской обороны и выйти к середине месяца к Мелитополю, чтобы дальше развивать наступление на Бердянск и Мариуполь, и перерезать сухопутный коридор в Крым.