Рискнуть собой ради удовольствия молодой жены: зачем Петросян ест сырые креветки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Продукты, известные своей пользой для мужского здоровья и свойствами афродизиака, могут нанести серьезный вред пожилому юмористу.

Молодая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась изысканным ужином на двоих. В личном блоге любительница роскоши и знаток светской жизни опубликовала фото со свидания с супругом. И рассказала, какими блюдами их удивили повара. Однако одно из угощений взволновало поклонников юмориста и стало причиной для скользких шуточек. В тарелке звезды обнаружился довольно опасный продукт.

«У Евгения Вагановича была очень любопытная паста со страчателлой и креветками сырыми на томатной основе. Сказал — вкусно», — описала блюдо Брухунова.

Несложно догадаться, что тем самым опасным ингредиентом названы сырые креветки. Они, впрочем, довольно популярны, особенно среди мужчин. Есть мнение, что этот продукт является мощным афродизиаком, благотворно влияет на мужское здоровье, приподнимает, так сказать, дух и пробуждает силу. А еще содержащиеся в креветках витамины и микроэлементы укрепляют иммунитет и поддерживают сосудистую систему.

Однако есть и обратная сторона у этой блестящей медали. Некоторые специалисты не рекомендуют сырые креветки тем, у кого пониженное давление, так как есть риск усугубить это состояние. Кроме того отсутствие термической обработки грозит отравлением или заражением опасными паразитами. Гельминты, живущие в креветках, сами по себе не очень опасны, в организме они гибнут, но могут в процессе распространиться по организму и вызвать тошноту, анемию и даже паралич.

Петросян с Брухуновой, надеясь на ответственность столичных шеф-поваров, заказывают блюда с сырыми креветками. Уж если не дадут обещанного действия, так хоть публике будет над чем пошутить да посудачить. В конце концов юмору Евгений Ваганович посвятил почти всю жизнь! И только последние ее годы — молодой избраннице.

Ранее 5-tv.ru выяснял, за что поклонники Евгения Петросяна ненавидят Татьяну Брухунову.