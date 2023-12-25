До Нового года неделя, а надо срочно похудеть? Диетологи рекомендуют три приправы

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Эти специи есть дома практически у каждого человека, но многие про них забывают.

Перед Новым годом все мы пытаемся отчаянно похудеть на несколько килограммов, чтобы со спокойной душой уйти на праздники. Однако очень часто большой дефицит калорий заставляет нас ночью бегать к холодильнику и продолжать обжорство. Но выход есть — похудеть можно и с помощью обычных приправ.

Без сомнения, на вашей кухне они тоже найдутся — натуральные специи, которые вы используете для приготовления различных блюд. Конечно, чтобы сильно похудеть, их одних будет недостаточно, однако приправы помогут вам сперва отказаться от вредных привычек, которые способствуют появлению лишних килограммов.

Приправа № 1: Куркума

Куркума. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Помимо пикантного интересного вкуса и удивительного золотистого оттенка блюд, она владеет уникальным свойством — ускорять обмен веществ в организме. Нутрициолог Екатерина Маслова заявляет, что все это благодаря куркумину, который есть в ее составе. Он замедляет отложение жировой ткани и способствует ее расщеплению, а также помогает без проблем переваривать тяжелую пищу (например, с большим количеством красного мяса).

Ее можно добавлять в кофе, заправки для салатов, блюда из овощей и бобов, в чай, соусы, разные запеканки (и сладкие, и сытные), в рис и даже в мясо.

Однако осторожно! Она противопоказана для гипотоников и людей с обострением любых хронических заболеваний пищеварительной системы.

Приправа № 2: Корица

Палочки корицы. Фото: www.globallookpress.com / dbn

Ее очень советует диетолог Елена Сюракшина, так как она снижает аппетит и тягу к сладкому. Именно из-за скачков сахара в крови мы испытываем приступы «волчьего» голода, а корица помогает поддерживать его на одном уровне. Шикарный рецепт овсянки заключается в добавлении корицы, бананов и молока. Это низкокалорийное, но очень полезное блюдо.

Кроме того, по словам врача, эта приправа содержит множество полезных для организма минералов и витаминов, очищающих его от токсинов и укрепляющих иммунитет. Главное, используйте не молотую корицу, смешанную с сахаром, а коричные палочки.

Ее можно добавлять в кофе с молоком, печеные яблоки, фруктовые салаты, чай, творог и йогурты.

Однако и она имеет ряд противопоказаний. Несмотря на все свои достоинства, корица может навредить людям с болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, почек и печени, а также гипертоникам.

Приправа № 3: Мята

Мята. Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

Она часто используется в качестве дополнительного ингредиента для самых разных блюд и напитков, сообщая им приятный аромат. Дело в том, что это растение помогает при многих проблемах со здоровьем: избавляет от изжоги, метеоризма, расстройства желудка, поддерживает здоровье кишечника и желчного пузыря. Именно ее благотворное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта уменьшает аппетит и нормализует обмен веществ в организме.

Смело добавляйте мяту в морсы, соусы, рыбу, чай, салаты, мясо и овощи.

Принимать ее можно практически всем, не считая людей, страдающих пониженным давлением или варикозом.

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