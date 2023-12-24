SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Музыкант рад новой ответственности, решение он принимал взвешенно.
Музыкант и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов — Прим.ред.) стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами 5-tv.ru на показе спектакля «Вера. Надежда. Любовь» о героях специальной военной операции (СВО), прошедшего на форуме-выставке «Россия».
Ярослав Дронов сообщил, что подписал документ о принятии назначения, с 24 декабря 2023 года, то есть, с сегодняшнего дня, он является доверенным лицом президента РФ.
«Я буду делать то же самое, что раньше, только лучше», — с улыбкой рассказал о своих планах артист.
Ярослав упомянул, что понимает всю ответственность, которая теперь гордо покоится на его плечах. Решение о том, чтобы стать доверенным лицом, он принял взвешенно. Музыкант с удовольствием будет продолжать работать с полной отдачей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента РФ.