«Принудили извиниться»: Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой
Поплавская негативно отреагировала на извинения Ивлеевой
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Звезду не устроило видео с объяснениями от блогера.
На этой неделе разгорелся настоящий скандал вокруг закрытой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которую пришли полуобнаженные знаменитости. Из-за общественного резонанса телеведущей пришлось записать видео с извинениями.
Многие знаменитости, которых не пригласили на вечеринку, отреагировали на ролик с раскаяниями. Саркастичный пост опубликовала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.
«Ивлееву принудили извиниться. Даже текст написали, который она зачитала по суфлеру. Покаяния не вышло. Попросила прощения, что видео с вечеринки распространилось в Интернете. Все остальное норм, кроме рэпера в носке. Откупиться хочет благотворительностью. В Мариуполе, наверно, ждут в том же приюте для животных, куда ездил Шепелев», — написала актриса.
Телеведущий Оскар Кучера тоже остался недоволен извинениями. Он считает, что Ивлеева должна была гнуть свою линию до конца и не сдавать назад.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывает Анастасия Ивлеева.