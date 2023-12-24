МО Британии: Запад не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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А еще угрожают Венгрии за слишком хорошие отношения с РФ.

Никакая цена не будет считаться чрезмерно высокой для продолжения помощи Украине в конфликте, по мнению главы Министерства обороны Великобритании Гранта Шэппса. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию The Sunday Times.

Чиновник отметил, что Запад «не имеет права» проиграть в украинском конфликте. По его мнению, текущие расходы европейских стран слишком малы для того, чтобы дать ответ возрождающейся России. Помимо всех заявлений, Шэппс также пригрозил Венгрии отрицательными для их политики последствиями за «слишком хорошие» отношения с Россией.

«Хорошо, что Евросоюз нашел способ обойти мнение одного из своих членов, который иногда склоняется к РФ больше, чем остальные», — заявил он.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес покинул пост 31 августа. В июле политик дал интервью местной газете и рассказал, что осенью собирается уйти в отставку. Он признался журналистам, что хочет вернуться к обычной жизни и работать в баре.

Уоллес возглавлял Министерство обороны четыре года, он был назначен на эту должность 24 июля 2019 года, когда премьером был еще Борис Джонсон. Чиновник не раз подчеркивал, что ради поддержки Киева западные страны жертвуют собственными запасами оружия и довольно резко отмечал, что Украине следовало бы выражать благодарность за помощь вместо жалоб и критики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина постепенно грязла в неонацизме.