Фото: © РИА Новости / Лев Иванов

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Эльдар Рязанов давно присматривался к народному артисту РСФСР.

Впервые Эльдар Рязанов и Андрей Миронов успешно поработали в комедии «Берегись автомобиля», где актер появился в роли Димы Семицветова, деляги и рвача, занимавшегося спекуляцией, живущего не в ладах с законом и потому вечно пребывающего в страхе разоблачения.

Персонаж был прописан одной краской в сценарии Рязанова и Брагинского, и режиссеру требовался актер, который смог бы привнести что-то оригинальное, оживить ходульный образ и стать для него, как говорят в кинематографе, «донором», то есть, обогатить стандартного героя с помощью своего мастерства и импровизации в мелочах.

Знакомство с Мироновым было удачным и в плане творчества, и дружбы. Рязанов общался с ним около двадцати лет до преждевременного ухода из жизни талантливейшего актера и прекрасного человека.

В «Стариках-разбойниках» у Андрея была маленькая роль опять же отрицательного персонажа, которому покровительствует чиновник.

А затем были сняты «Необычайные приключения итальянцев в России». Миронов сыграл главную роль, Рязанов был чрезвычайно доволен, превозносил его до небес за артистичность и смелость: актер бесстрашно исполнил кучу опасных трюков в фильме.

После «Итальянцев» Рязанов начал работать над «Иронией судьбы». Одного из своих любимейших к тому времени актеров, Андрея Миронова, он видел в роли Ипполита, и никого другого не собирался рассматривать.

Однако, прочитав сценарий, актер заявил, что больше не хочет играть отрицательных персонажей. Сколько его ни убеждал режиссер, что Ипполит — не отрицательный персонаж, а несчастный человек, Андрей не соглашался. Он просил Рязанова попробовать его на роль Лукашина.

Провели пробы. Режиссер по примеру Станиславского мог сказать только одно: «Не верю!». Лукашин рассказывал, как никогда не пользовался успехом у женщин, вспоминал об однокласснице Ире, вышедшей замуж за другого… Рязанов видел харизматичного мужчину, чей язык тела и внешность расходились со словами персонажа.

Он сказал свое категорическое «нет» и повторил предложение по роли Ипполита. Рязанов говорил Миронову, что не будет даже пробы делать, если тот согласится.

Однако, уже со стороны актера последовало категорическое «нет».

Так Андрей Миронов не сыграл ни Ипполита, ни Женю Лукашина. Это разногласие никак не повлияло на отношения, Рязанов и Миронов прекрасно ладили друг с другом, веря, что впереди еще будут совместные работы. И у них была еще одна: Андрей исполнял песни и читал закадровый текст в «О бедном гусаре замолвите слово», участвовал он и в творческих передачах Рязанова на телевидении.

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