«Бизнес-класс»: Катя Лель рассказала про свои гонорары и райдер

Катя Лель рассказала, что ее гонорар вырос в пять раз

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вознаграждение певицы выросло в несколько раз. Сколько стоит один ее концерт?

Певица Катя Лель посетила премию «Звезды хайпа». На ней она рассказала сайту 5-tv.ru о том, как бы поздравила россиян на Новый год, о своем райдере и гонораре.

«Я бы сказала — россияне любимые, наше время пришло и завтра время за нами. Поэтому давайте любить друг друга и жить в осознанных энергиях света и любви. И самое главное, любовь — это то, что делает нас сильнее и спасет», — сказала артистка.

Она отметила, что более хайповое поздравление придумать не сможет. Но стоит просто довериться Вселенной и позволить себе идти в счастливую жизнь.

Также Катя Лель собирается не только провести праздники дома, но и выступить на корпоративах. Она рассказала о своем райдере, который не изменился после повторного успеха песни «Мой мармеладный».

«Райдер — это главное живой звук, темные шторы, потому что я спать не умею без темных штор, это подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», — сообщила Катя Лель.

Но хоть райдер и остался прежним, но гонорар вырос. Точную сумму она не назвала, но сказала, что он стал больше в пять раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель высказалась о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова.