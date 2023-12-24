«Все сама»: Асмус упрекнула Харламова, оставившего ее без «отступных»

Актриса Асмус: не было там никаких отступных, все сама, все сама

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Артистка пошутила, что деньги с развода уже потрачены и тут же подчеркнула, что ей от экс-супруга ничего не досталось.

Актриса Кристина Асмус вновь публично упрекнула бывшего мужа шоумена Гарика Харламова, якобы оставившего ее без «отступных». Публикация появилась в блоге знаменитости.

Звезда «Интернов» показала поклонникам фотографию себя в новом образе брюнетки и сообщила, что на светском мероприятии ее никто не узнавал и твердил, что она будет богатой. После этого она обрушилась на юмориста с критикой.

«Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая — все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой. Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Не было там никаких отступных, все сама, все сама», — написала экс-супруга юмориста.

Ранее 5-tv.ru писал, почему брак Харламова и Асмус был обречен.