«Настоящий герой»: Киркоров впечатлился выходом на лед Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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По мнению артиста, никто в мире не совершал таких подвигов, как Костомаров.

Певец Филипп Киркоров считает фигуриста Романа Костомарова настоящим героем. Мнением об олимпийском чемпионе, которого в уходящем году настигла тяжелая болезнь, артист поделился в эфире федерального канала.

Костомаров, несмотря на перенесенные ампутации вставший на коньки, поразил народного артиста РФ. Звезда фигурного катания лишился конечностей после осложнений пневмонии и в течение длительного времени учился жить заново. Возобновление спортивных выступлений сейчас — это настоящая победа для легендарного атлета.

Поп-король был крайне впечатлен выступлением фигуриста и назвал его истинным героем. Исполнитель убежден, что только русские люди и русские спортсмены способны на пободные подвиги. Он подчеркнул, что история Костомарова — единственный такой случай во всем мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров отдал бы все, чтобы вновь обрести здоровье.