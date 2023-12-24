Во Франции победу Украины без поддержки Запада назвали чудом

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Shawn White

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Зарубежное издание предположило, что если ситуация на Украине не поменяется, то Россия одержит тактическую победу в 2024 году.

Без военной поддержки со стороны Америки и Евросоюза Украина сможет победить только с помощью чуда. Об этом на Youtube-канале французского издания L’Express высказался обозреватель издания Фредерик Ансель.

«Если США и Европа не будут поставлять на Украину целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, то я не знаю, какое чудо поможет Киеву победить», — поделился мнением иностранный журналист.

По его мнению, при сегодняшних вводных Россия добьется тактической победы в конфликте с Украиной в грядущем году. Кроме того, Ансель обратил внимание на беспокойную обстановку на международной арене, что также поможет Владимиру Путину в достижении его целей.

Вместе с тем в материале говорится, что обстановка ухудшается для Украины, Европа продолжает уменьшать объемы поддержки.

То же, по словам обозревателя, касается и Штатов, для которых конфликт на Ближнем Востоке стал приоритетным в плане оказания помощи Израилю. Более того, в случае победы экс-лидера, республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США, ситуация для РФ станет еще более благоприятной, так как Трамп не одобряет направляемую Украине поддержку, передают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО.