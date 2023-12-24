«Политическое утопление»: зачем Санду прикрылась референдумом о вступлении в ЕС

Санду снова решила идти на выборы и инициировала референдум о вступлении в ЕС

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Соотечественники увидели закономерность в решениях главы Молдавии. Сначала она заявляет о намерении баллотироваться на второй срок, а после — поднимает свой рейтинг.

Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Выборы в республике должны пройти весной 2024 года.

Однако это не единственное заявление Санду. Она также хочет инициировать референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС). По словам президента, будущее республики возможно только в «европейской семье».

«Я прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим», — приводит ее слова Jurnal.md.

Она напомнила, что во время своего подходящего к кону президентского срока обязалась «выполнить миссию европейской интеграции». По словам Санду, у нее получилось добиться поддержки со стороны членов ЕС. Теперь она просит поддержки у народа.

Соотечественники как раз отреагировали на заявления президента. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в своем личном блоге написал, что Санду затеяла референдум о вступлении ЕС, чтобы поднять свой рейтинг перед выборми.

«После трех лет пребывания у власти Майе Санду нечего предложить, кроме референдума, который „спасет“ ее от политического утопления», — пишет он.

Додон уверен, что Санду не удастся повторить трюк 2020 года и снова избраться президентом. За годы ее правления люди столкнулись с бедностью и высокомерием, а не с прогрессом и законом, считает он.

Ранее 5-tv.ru, что в МИД РФ назвали голословными обвинения Санду в адрес России. Президент Молдавии заявила, что Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в стране грядущей весной.