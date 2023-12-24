Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Российского военнослужащего представили к награде, но он первым делом вспомнил о боевых товарищах.

Только в российской армии военнослужащие не забывают о своих боевых товарищах, считает президент РФ Владимир Путин. Во время общения с Героями России он рассказал, как один из бойцов во время награждения попросил для своего экипажа танк Т-90, а не денег или отдыха.

«Танк попросил! <… > Просто удивительно», — заявил Путин, выступление которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства отдельно отметил, что весь экипаж уже был удостоен госнаград, но боец этого тогда не знал. Герой задался вопросом, чем он лучше своего командира, заявил, что тот воевал с ним наравне, и его тоже необходимо наградить.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО.