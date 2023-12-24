Путин: только в российской армии не забывают о боевых товарищах

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Ни в одной другой армии, отметил президент, не способны на такое.

Только в российской армии солдаты не забывают о своих боевых товарищах, заявил президент РФ Владимир Путин. Одной из историй фронтовой дружбы он восхитился во время общения с военнослужащими — Героями России. Отрывок его речи показал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент рассказал, что один из военнослужащих, когда его представляли к госнаграде, попросил наградить и его командира. Он не просил ни денег, ни отдыха.

«Мужчина настоящий. Он: „Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!“ О товарищах боевых не забывает», — говорил Путин.

Президент обратил внимание на то, что весь экипаж на самом деле уже был удостоен наград, но боец этого тогда не знал. Обращаясь к Героям России он отметил, что в рядах ВС РФ служат надежные люди, а такая человечность характерна только для нашей страны, и никакой больше.

Путин подчеркивал, что Родина гордится своими защитниками, которые работают в сложной обстановке и ежедневно сталкиваются с испытаниями. От них, отмечал он, зависит будущее страны.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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