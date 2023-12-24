Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о домогательствах на работе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Медийная сфера хранит огромное количество секретов, раскрывать которые готов не каждый.

Актриса Дарья Сагалова, прославившаяся благодаря сериалу «Счастливы вместе», не так давно вновь вернулась к знаковой роли, что сильно обрадовало многих фанатов. Артистка около пяти лет нигде не снималась и почти пропала со всех «радаров», но выход культового продолжения истории Букиных вновь обратил на знаменитость большое внимание. В последнем интервью журналисту Лауре Джугелии звезда поделилась многими подробностями своей жизни, а также прокомментировала проблему сексуальных домогательств в медийной сфере.

В последнее время в мировой киноиндустрии распространились случаи, когда молодые актрисы сталкиваются с непристойными предложениями ради продвижения по карьерной лестнице. Дарья Сагалова поделилась, что похожий опыт перенесла на себе.

Согласиться на меркантильные отношения она не могла из-за «старой закалки» и принципов. Как рассказала «Света Букина», выбор такого простого пути говорит не об амбициозности человека, а раскрывает его истинный характер.

«Все таки это не столько амбиции, сколько нечистоплотность твоя личная. И твоя принципиальная позиция по жизни, и твое отношение ко многим вещам в этой жизни», — считает Дарья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актеры «Счастливы вместе» относятся к продолжению сериала.