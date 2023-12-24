«Селедка под шубой» без селедки: ТОП-5 альтернативных рецептов новогоднего салата

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Порой старые и любимые рецепты сильно приедаются. Что можно изменить в привычной «Селедке под шубой»?

Ни один традиционный Новый год не обходится без классических блюд. Оливье, мимоза, гранатовый браслет и, конечно, селедка под шубой всегда украшают праздничный стол. В конце декабря почти каждый начинает задумываться, где купить хорошие ингредиенты для «сложных» салатов. Так, например, для «селедки под шубой» порой бывает тяжело найти качественную рыбу. Кроме того, знакомое блюдо иногда надоедает. Поэтому порой можно изменить любимый рецепт.

Рулет с семгой

Те, кто готов отказаться от привычного вкуса сельди, могут попробовать заменить ее на другую не менее вкусную рыбу. Семга — один из наиболее популярных вариантов. Принцип приготовления остается все тот же — слоями необходимо выложить сваренную свеклу, морковь, картофель и яйца. Каждый слой должен быть уже предыдущего, чтобы чуть позже все получилось свернуть в рулет. В середину полоской нужно выложить измельченную рыбу вместе с небольшим добавлением лука. После рулет стоит убрать в холодильник.

Салат с кальмаром

Заменить селедку можно также кальмаром — так вкус новогоднего салата станет более изысканным и необычным. Попробуйте приготовить его чуть иначе. Все привычные ингредиенты не выкладывайте слоями как обычно, а мелко нарежьте и перемешайте, заправив майонезом. Получившееся блюдо нужно аккуратно выложить на большую тарелку горкой, а после добавить красивое украшение — кружочки свеклы. Разместите их, словно лепестки: композиция будет напоминать розу.

Авокадо под шубой

Для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, интересный вегетарианский рецепт предложил изданию Газета.ru бренд-шеф Нурлан Монтоев. Как рассказал специалист, в классическом салате самое главное — морской вкус. Вместо рыбы можно положить полезный авокадо или бобы эдамаме. Однако в таком случае стоит помнить, что необходимо «восполнить» вкус соли, с чем отлично справятся маринованные грибы, огурцы или же водоросли нори.

Селедка под шубой в корзиночках

Существует также облегченный вариант «селедки под шубой», который точно оценят все друзья и близкие. В этом рецепте можно оставить традиционное филе сельди, но придется видоизменить вид салата и добавить кое-какие ингредиенты. Для начала необходимо сварить картофель и сделать из него с помощью силиконовых формочек корзинки. После приготовления первого «слоя» смажьте корзинки специальным соусом из яйца, горчицы, йогурта и меда. После разложите нарезанную селедку и добавьте финальные слои моркови и свеклы.

Маринованный салат

Любители всего экзотического могут попробовать замариновать все ингредиенты, что даст новый особый вкус. Помимо селедки понадобится также морковь по-корейски и все остальные классические продукты. Свеклу стоит мариновать в закипевшей смеси воды, уксуса и специй, лук — в соевом соусе с горчицей, картофель нужно смешать с майонезом и поперчить. Выкладывают такой салат как обычно — слоями.

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