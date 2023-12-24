«Ощущение кулечка в ногах»: Наталья Штурм рассказала о моменте рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездной дочери 23 декабря 2023-го исполнилось 34 года.

Певица Наталья Штурм опубликовала в личном блоге трогательный пост о самом главном дне своей жизни. 23 декабря 1989-го артистка впервые стала мамой. Исполнительница публично поздравила свою дочь Елену с днем рождения.

«Отдыхай, ты заслужила все самое лучшее! А родилась ты в 9:20 утра или в 8:55 — я путаю. Помню, как акушер Мухин из седьмой больницы положил кулек мне в ноги и сказал: „Здорова!“ Это ощущение свернутого кулечка в ногах в родовом коридоре обычной московской больницы навсегда соединило нас и в радостях, и в любых трудностях», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Она подчеркнула, что момент рождения дочери она запомнила как безусловную радость всей своей жизни. Звезда эстрады добавила, что радуется, когда ее ребенок счастлив.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре.