Роковое «проклятие «Глухаря»: Черных стал шестым в череде смертей актеров сериала

Фото: Кадр из сериала «Глухарь-3 », 2010 г.

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Артист скончался, не успев дожить до 50.

В Москве скоропостижно скончался актер театра и кино, артист озвучания Алексей Черных. 43-летний актер вернулся в столицу, чтобы посетить похороны коллеги, звезды спектакля «Морфий» Татьяны Владимировой. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца: одна из ключевых систем жизнеобеспечения не выдержала нагрузки и дала сбой.

Всего, по статистическим подсчетам преданной аудитории, из всего состава сериала в разное время ушло из жизни больше двадцати человек. Черных стал двадцать первым и шестым из тех, чьей причиной смерти стал сердечный приступ.

Череду трагических смертей в январе 2013 года открыл актер Сергей Заботин. 76-летний актер внезапно потерял сознание по дороге на киностудию. На лежащего в метро мужчину обратили внимание случайные прохожие. Они же вызвали скорую помощь, но прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть. Уже позже оказалось, что возрастной артист спешил на кастинг в новый проект, но до места назначения так и не доехал. Из всех погибших от сердечного приступа коллег Заботин стал самым возрастным, пишет портал Культурология.

Уже в марте того же года общественность потрясла новость о смерти еще одного известного актера из съемочной группы «Глухаря». 51-летний Василий Савинов угодил в больницу с жалобами на сердце. В течение трех недель пациент находился под постоянным контролем медиков, но сразу после выписки Савинову резко стало хуже. Реанимационные действия ни к чему не привели.

«Вася лежал в кардиореанимации три недели, у него были серьезные проблемы с сердцем. Побыл дома один день, и вчера ему вновь стало плохо. К нам его жена постучалась со словами «Помогите, Вася весь синий!» — поделилась подробностями страшного вечера соседка артиста.

В феврале 2021 года внезапно не стало еще одного известного актера. Звезду «Глухаря» Дмитрия Гусева обнаружили мертвым за рулем собственной машины в Москве: на момент кончины ему было 46 лет. По словам директора Гусева, актер никогда не страдал опасными заболеваниями и жалоб на самочувствие не было. Несколько недель потребовалось врачам, чтобы прояснить, что настоящей причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Судя по всему, Дмитрий игнорировал тревожные звоночки, а в критический для себя момент не успел попросить о помощи.

В апреле 2021 года не стало 62-летнего актера Алексея Артамонова, исполнившего роль в третьем сезоне сериала «Глухарь». Он был артистом Центрального академического театра Советской Армии, преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, сыграл в кино около 30 ролей. Его тело нашли в закрытой квартире через несколько дней после того, как он ушел из жизни от внезапной остановки сердца. О смерти актера родственники и друзья узнали слишком поздно: предпосылок и тревожных звоночков не замечали и соседи.

В начале сентября 2021 года из жизни внезапно ушел звезда отечественных боевиков, известный по сериалу «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев. Незадолго до смерти он отметил день рождения: ему исполнилось 62 года. Какое-то время коллеги актера скрывали причину случившегося, но позже выяснилось — Яковлеву стало плохо с сердцем. Знал ли он о своем диагнозе и были ли предпосылки, так и осталось неизвестным.

Ранее 5-tv.ru писал, чем зрителю запомнился Алексей Черных, сыгравший в сериале «Глухарь».