В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Силы у ВСУ уже на исходе, но наши бойцы все еще могут удивить противника.

Российские войска могут пойти в «рождественское» наступление, чем испортят Украине праздники. Об этом предупредил экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента Рихо Террас.

В эфире телерадиокомпании ERR отставной генерал сообщил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) силы почти закончились. У российской стороны, заметил он, сил тоже стало меньше, но, тем не менее, их хватит, чтобы пойти в наступление под Рождество.

Террас добавил, что Москва стала усиливать военное давление на Украину, и в ближайшие недели в зоне СВО будут происходить важные события. Он считает, что освобождение какого-либо крупного населенного пункта российской армией станет «плохим сигналом» всему миру.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США недовольны Минобороны Украины.