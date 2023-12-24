Хуситы атаковали два нефтетанкера в акватории Красного моря

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Mohammed

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С начала обострения палестино-израильского конфликта хуситы совершили 15 нападений на коммерческие суда.

Хуситы атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов в акватории Красного моря. Суда шли под флагами Норвегии и Индии. Об этом центральное командование ВМС США сообщило в своем аккаунте в социальной сети X.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе 20:00 по московскому времени. Судно BLAAMANEN, шедшее под норвежским флагом, подало сигнал бедствия. а после сообщило, что дрон промахнулся. В результате нападения на этот танкер никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Вторым объектом хуситов, согласно данным американских ВМС, стал перевозящий сырую нефть танкер SAIBABA, который ходит под индийским флагом. Судно сообщило о столкновении с дроном, однако пострадавших удалось избежать.

«Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября», — указано в публикации командования ВМС США.

В ноябре хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, заявило о намерении атаковать любые корабли связанные с Израилем. Хуситы обратились к другим странам с призывом отозвать свои корабли из Красного моря.

На севере Йемена также была проведена мобилизация. «Народная армия», как отмечают власти, будет направлена в сектор Газа, где окажет поддержку палестинскому сопротивлению.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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