Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Фото: Бедняков Павел / ТАСС

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В конце декабря политический лидер содружественной страны отмечает 62-летие.

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 62-летием. Соответствующее обращение с пожеланиями опубликовано на официальном сайте Кремля.

В официальной телеграмме президент РФ подчеркнул личный вклад коллеги в упрочение союзнических отношений между РФ и Азербайджаном. Во многом именно благодаря продуктивной и эффективной работе Алиева, отметил Путин в обращении к политику, торгово-экономические и дипломатические отношения между двумя странами активно развиваются и демонстрируют большой потенциал роста.

Кроме прочего, Путин акцентировал внимание, что продуктивная работа позволила Ильхаму Алиеву завоевать непоколебимый авторитет среди соотечественников и за рубежом. В свою очередь, положительный имидж Азербайджана позволяет стране эффективнее справляться с возникающими трудностями и искать новые пути взаимодействия.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме.

Со своей стороны Путин подчеркнул, что РФ и дальше с большим удовольствием продолжит сотрудничество с Азербайджаном. В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал сердечный привет его семье.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию экстрадировали лидера «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев.