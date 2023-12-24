Российский рынок перед Новым годом заполонила контрафактная и браконьерская икра

Фото, видео: Верещака Елена / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом цены на деликатес только растут, несмотря на насыщенность рынка.

Роскачество под Новый год добавило ложку дегтя в баночку красной икры. Лишь пять процентов образцов соответствует ГОСТу, каждый третий из выборки содержит кишечную палочку и прочую микробиологическую живность, которой в икре быть не должно. К остальным тоже есть претензии на вкус и цвет. Кто-то пересолил, кто-то оставил в банке слишком много «джуса», то есть жидкости.

Отмечу, что проверялась только легальная натуральная российская красная икра, то есть та, которая была выловлена в России и без всяких хитростей развешана по банкам.

По оценкам экспертов, не менее 20% рынка занимает «серая» икра, то есть браконьерская, та, которую фасуют не пойми где и не пойми кто.

А еще есть икра имитированная, та, которая в общем-то рыбный бульон в форме шариков. И есть икра структурированная, когда некондиционную, но все-таки икру «заворачивают» в новую оболочку. У последних двух икорных продуктов есть один большой плюс, в них не заводятся ни кишечные палочки, ни бактерии, все слишком стерильно.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов изучил рынок «красного золота» и узнал, как выбрать деликатес правильно, не вскрывая банку.

Есть икру ложками у россиян пока не получается. Потребление красной икры по стране составляет 15 тысяч тонн в год, или 100 граммов на человека, это всего лишь три бутерброда.

А вот, у рыбаков Дальнего Востока до сих пор праздник, рекордный для этого года улов лососевых рыб. И Росстат бодро рапортует, икра в стране дешевеет и не просто, а до минимума с начала года.

«На сегодняшний день мы видим снижение на четыре процента, и мы думаем, что это снижение будет продолжаться», — рассказал директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Только на деле все иначе, у продавцов другие цифры. И чем ближе к Новому году, тем стоимость выше.

«Розничная цена сейчас растет достаточно плавно и более-менее соответствует величине оптовых цен», — пояснил президент ассоциации рыбного рынка Виталий Корнев.

Рыбаки объясняют расхождение просто: цены на перевозку икры в рефрижераторах выросли. В сезон путины набрать команду из желающих выйти в море было большой проблемой, тоже приходилось платить больше. А еще икру надо упаковать, заморозить, и найти место для хранения.

Отсюда такой разброс цен на прилавках. И вроде бы одна и та же икра, но покупаешь всегда кота в банке.

Проводим эксперимент, берем шесть банок разных производителей. От 300 до 400 рублей. И везде крупно надпись: икра зернистая лососевая. Но производитель очень любит размазать по бутерброду «икорно-рыбное изделие».

«Когда ты мешаешь имитированную икру с оригинальной, ты размываешь себестоимость продукта», — рассказал директор компании по производству морепродуктов Дмитрий Сандриков.

А еще изготовители в банку с икрой добавляют джус — это сок лопнувших икринок.

«Порядка пяти-семи процентов здесь будет джуса», — продолжает директор компании по производству морепродуктов Дмитрий Сандриков

Кипяток — вот простой способ узнать, что в банке, икра зернистая или рыбный отвар. Если настоящая, будет белок.

«Вижу отделение масла, о чем этого говорит? Эта икра относится к ряду имитированной икры», — комментирует директор компании по производству морепродуктов Дмитрий Сандриков

Желатин, растительное масло, краситель и рыбный бульон — это самый простой рецепт фальшивой икры.

«Даже вот этот глазок, как с личинкой, которая в икре, эмбрион, уже даже его стали делать искусственным», — рассказал основатель сервиса по доставке рыбы Алексей Рудько.

Живых личинок в банке с деликатесом обнаружила врач-терапевт Иоланта Лялите. Паразит буквально вылез из икринок.

«Когда я заказала вторую баночку икры, я обнаружила точно такого же паразита», — рассказала пострадавшая Иоланта Лялите.

Еще чаще в икре находят кишечную палочку, но только специалисты. Так ее не разглядеть, особенно она опасна для маленьких детей. В этом году в банках с икрой общественники нашли немало и других бактерий.

«В продукции шесть торговых марок обнаружено несоответствие требованиям технических регламентов по КМАФАнМ. И в продукции восьми торговых марок обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — рассказал начальник отдела испытаний Департамента исследований Роскачества Анна Артемова.

И все это потому что кто-то где-то сэкономил на контроле, или заведомо некондиционный — а значит дешевый продукт — за незначительную плату пропустил мимо ветеринарного контроля.

«Сейчас на рынке есть икра форели, так называемая выращенная икра. Визуально она от дикой икры не отличается практически ничем», — сказал заведующий рыбообрабатывающим производством Павел Неижмаков.

Ушлые продавцы позарились и на самую дорогую икру в мире. Под видом российской черной икры стали продавать китайскую. Она дешевле, но намазывать такие икринки на бутерброд, опасно для здоровья.

«То в каких условиях икра произведена в Китае мы не знаем, какие использовались корма, и антибиотики при ее выращивании тоже вопрос», — рассказал начальник отдела надзора по гигиене Роспотребнадзора Надежда Раева.

Только за прошлый год в Россию такого деликатеса ввезли почти 18 тонн. У нее специфический вкус и запах. Но чаще химичат с красной икрой. Есть шансы что скоро все это закончиться. К сожалению, после нового года. С апреля вся икорная продукция будет подлежать обязательной маркировки, а значит можно будет с телефона, не открывая банку узнать, что ждет внутри.