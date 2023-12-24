Второе дыхание: звезды 90-х и нулевых снова завоевывают сердца россиян

Фото, видео: Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Онлайн-аудитория большинства исполнителей прошлого только за этот год выросла почти вполовину.

Яйца — рекордсмены года по росту цен, они даже стали поводом для оправдания увеличения гонораров российским артистам. Ну, а что вы хотели? Даже яйца, видите, как подорожали. В среднем аппетиты звезд выросли на 20-25%. И тут Иран или Турция нам не поможет, не завезешь от них артистов «десятками».

Да и с теми, кто остался, нужен глаз да глаз, выкинут что-нибудь «эдакое», после чего приедет полиция и Следственный комитет, как произошло на вечеринке в одном из столичных клубов, где дресс-код был: чем меньше одежды, тем лучше. И ладно бы они телами сверкали друг перед другом, так ведь еще и в соцсети выкладывают: что 60-летняя Лолита Марковна Милявская, что 56- летний Филипп Бедросович Киркоров.

На рынке поп-индустрии сложились уникальные условия, когда на концерты все чаще стали приглашать, пусть немного подзабытых, но зато проверенных звезд 90-х и нулевых. Их песни разбирают для ремиксов и вот уже в хит-парадах все новое — это незабытое старое. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев попробовал «угадать мелодию».

В новую эру только что стремительно ворвалась Наталия Власова. Буквально 25 лет спустя. Свой главный хит привела в соответствии современным реалиям, больше никакого патриархата.

И ведь зашло! Несколько дней назад, первая запись, а уже сегодня в топе радиостанций.

«Я подумала, ну классно, у меня теперь есть для корпоративов танцевальная версия песни», — рассказала певица Наталия Власова.

Многие хиты восьмидесятых, девяностых и нулевых буквально заново покоряют музыкальные чарты. Причем песни старой школы все чаще звучат на молодых тусовках.

«Очень мало в нашей долбаной эстраде, в нашем шоу бизнесе настоящих и таких душевных настоящих людей по сердцу», — говорит певец Шура.

Цепной реакцией музыкальные интернет-площадки разгоняют песни знаменитостей прошлой эры. Онлайн-аудитория большинства исполнителей прошлого только за этот год выросла почти вполовину.

Чай в одиночку оказался не таким, как себе представлял Денис Клявер. Долго не могли смириться и фанаты. Представить хит нулевых «Ты не одна» без кого-то из артистов оказалось экономически невыгодно. Поэтому легендарный дуэт снова на одной сцене. Коллектив воссоединился спустя десять лет.

«Когда закончился „Чай вдвоем“ и начал сольную карьеру. Я прекрасно понимал, что все равно меня будут сравнивать с тем вторым из „Чая вдвоем“, то есть мы вообще со Стасом были ноунеймы, по большому счету, потому что коллекции воспринимался как одно единое целое, то вот до 2012 года просто остановите на улице любого человека, нас знали все в лицо», — рассказал певец Денис Клявер.

Новогодние огоньки, ток-шоу, корпоративы и туры по стране. Старые песни по современному ценнику в исполнении артистов дорожают стремительно. Например, «король эстрады» Филипп Киркоров может смело запросить и десять миллионов. А вот выступление Инстасамки обойдется скромнее в два раза.

По отдельному прайсу фиты и коллаборации с молодыми артистами.

«Это надо выбрать такое, чтобы было очень интересно. Сделать просто хайп, просто так я не хочу. Я хочу, чтобы это красиво было и вкусно», — поделился заслуженный артист Сергей Пенкин.

Для одних открытие, для других возможности. Культурная ностальгия сегодня весьма ходовой товар. К тому же любая переделка, так или иначе заставляет вернуться к оригиналу.

«Мода такая сейчас. Ну и плюс как мы видим даже на подиумах, конец девяностых начало двухтысячных. Ну вот это и в музыке выражается», — рассказала певица Юлия Савичева.

«Как мне кажется, молодые исполнители должны ярко о себе заявить, и это возможно, только когда у тебя есть стопроцентный хит. Поскольку сейчас написать хитовые мелодии очень сложно, потому что музыкального материала действительно огромным, терабайты музыки видит мир каждый день», — рассказала певица Этери Бериашвили.

Но не все артисты рады приближению нового года, самого кассового сезона. Автор «билета на балет», «города, которого нет» и еще тысячи хитов, как раз-таки девяностых, немного грустит. Ведь все поклонники непременно тянут за стол.

«И поскольку я не пью, не потребляю никакого синхрона уже много лет. Для меня, например, сидение за столом в компании иногда превращается в какую-то пытку», — сказал композитор Игорь Корнелюк.

Подвести итог карьере, вспомнить былую славу или покорить чарты. У каждого артиста свой ответ. Однако тренд на этот сезон уже задан. Музыка родителей вернулась к детям.