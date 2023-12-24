Своих не бросаем: сколько человек записались добровольцами в ВС РФ

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сотни тысяч россиян за боевую службу получили государственные награды.

Ежедневно полторы тысячи российских мужчин записываются добровольцами в армию, ряды Вооруженных сил пополнили уже 486 тысяч человек. Потому что понимают — наше дело правое. И сражаются самоотверженно. За время СВО 320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации. Девяти из них награды вручил Верховный Главнокомандующий под Новый год.

«Мы очень все благодарны вам за то, что вы даете нам, вы дали нам шанс проявиться. Мы проявляемся, и мы будем идти до конца. Чтобы вы знали, что мы идем до конца в любой обстановке в любом случае», — говорит капитан, герой РФ Айнур Сафиуллин.

«И я вам хочу в этой связи добавить, Родина всем нам, в том числе и мне дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны Родины, для каждого из нас, и мы все, и я в том числе, мы все пойдем до конца, защищая интересы страны», — отметил Владимир Путин.

Идти до конца, решимость и верность выбранному пути. В этом дух российского воинства. Это то, что воспето в песнях. Это то, что заложено в нашем генетическом коде. Враг будет разбит, победа будет за нами.

Вот сильные кадры: после молитвы воины отправляются в бой. Плечом к плечу. Это дает уверенность, что даже если в бою что-то случится, другие завершат начатое. Они сделают все, чтобы помочь. Своих не бросаем. Свои не бросают. В Национальном центре управления обороной РФ Президенту показали современные средства поражения врага и средства эвакуации раненых.