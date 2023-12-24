«Подрыв их боевого духа»: ВС РФ теснят противника на купянском направлении

Фото, видео: 5-tv.ru

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ВСУ потеряли значительное количество живой силы и техники.

В окрестностях небольшого села Работино теперь крупнейшее кладбище украинской, а точнее сказать натовской военной техники в мире. Более 400 остовов ржавеют в полях на подступах и в самом селе. На крохотном участке земли размером десять квадратных километров. В годы Великой Отечественной войны в 1943 году беспримерным был подвиг защитников Курской дуги, которые остановили натиск немецких бронетанковых колонн. В 2023 году на Запорожской дуге наши войска также стойко встретили колонны западной техники и сейчас выдавливают противника обратно.

А наиболее горячим на данным момент участком линии соприкосновения является купянское. ВСУ атаковали сразу в нескольких точках наши позиции, но снова безуспешно. Потеряли значительное количество живой силы и техники. В том числе два Leopard. Наши стоят как влитые на своих позициях, а в некоторых местах двигаются вперед. Этот участок фронта сейчас особенно активный. 53 атаки ВСУ было за неделю, киевские формирования положили в этих попытках три сотни солдат и несколько десятков единиц бронетехники. Военкор «Известий» Марина Кравцова работает там.

Группа спецназа с минометом выдвигается на пристреленную позицию. В это время разведгруппа уже поднимает дрон.

Изначально в небо поднимались в поисках пунктов временной дислокации противника, но прямо сейчас заметили, что к одному из ПВД подъезжает автомобиль с командным составом ВСУ. Координаты уже передали минометному расчету.

Подготовить орудие успевают за пару минут. Попадание сразу по двум целям: по бронемобилю с командованием и по блиндажу с боевиками ВСУ.

Мобильный расчет подразделения спецназначения «Западной» группировки войск выдвигается к следующей огневой позиции.

На первый взгляд, транспорт выглядит как-то несерьезно. На деле именно на такой машинке можно молниеносно нанести поражение и так же скрыться от огня противника.

«Бывает, да какие-то ответки, но сейчас уже гораздо меньше. Уже гораздо меньше опорников их рабочих. Мы заходим. Смотрим, уже некоторые брошенные, то есть они оттягиваются больше в тыл», — рассказывает снайпер с позывным «Тони».

«Чувствуется, что нашего врага стали меньше поддерживать их заокеанские партнеры. Еще чувствуется подрыв их боевого духа на фоне наших успехов на фронте», — отметил командир группы Александр.

Четыре танка противника, в том числе два немецких Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 артиллерийских орудий и как минимум 350 боевиков уничтожили только на этой неделе и только на Купянском направлении.

Это уже синхронная работа двух расчетов РСЗО «Торнадо-Г». Боевые машины выпускают по девять снарядов каждая.

Темнеет, и разведгруппа собирается на задание. Выезжают всегда в полной темноте, когда слепнут вражеские дроны и наша техника может спокойно доехать до места.

Спецподразделения пробираются в тыл врага. Командир группы офицер с большим боевым опытом, выполнял задачи на Северном Кавказе. СВО для него, как спецназовца, дело чести и самая ответственная задача.

«И от того, как мы сейчас поступим, как мы завершим, эту специальную военную операцию, доведем и ее до логического победного конца будет зависеть и будущее нашей страны», — говорит командир группы Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.