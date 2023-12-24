Российский ученый нашел способ, как обернуть старение вспять

Профессор Москалев: найден способ снизить биологический возраст на пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Mark King

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Исследователь провел эксперимент, раскрывающий секрет молодости.

Молодость и здоровье — одни из самых ценных вещей в жизни человека. Стареть не хочется никому, поэтому исследователи долголетия не прекращая трудятся над поиском чудодейственного способа обратить время вспять. Так, российский ученый Алексей Москалев, доктор биологических наук и профессор РАН, провел особенный эксперимент, наталкивающий науку на «верный путь», сообщили в KP.RU.

Рассказал о необычном исследовании Москалев на третьем Международном конгрессе «Управление старением». По словам эксперта, омоложение действительно возможно. Снизить биологический возраст человека могут удивительно простые способы — правильное сбалансированное питание, активный образ жизни и дыхательные практики.

Был проведен клинический эксперимент, участие в котором приняли 43 человека. Испытуемые были отправлены на несколько недель в специальный санаторий, где условия их жизни, по сравнению с повседневной, несколько поменялись. Питание добровольцев стало более низкокалорийным и здоровым, каждый день они выполняли несложные физические упражнения и практиковали дыхательную гимнастику, а также физиопроцедуры.

В ходе завершения исследования было выявлено, что в среднем биологический возраст участников программы уменьшился на целых пять лет по показателям крови.

«Параметрами контроля были, например, уровень глюкозы натощак, показатели воспаления в крови, — то есть, это управляемые и понятные параметры, отражающие то, как работают системы нашего организма», — объяснил ученый Алексей Москалев.

Специалист отметил, возвращение испытуемых к прежнему образу жизни может обернуться регрессом показателей крови в прежнее «русло», а биологический возраст «нормализуется».

«Но факт остается фактом, воздействием на образ жизни действительно можно значимо повлиять на показатели биологического возраста человека», — отметил исследователей.

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