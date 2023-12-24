Не вышел из комы: умер основатель кавер-группы «Черный квадрат» Игорь Соколов

Фото: ВКонтакте / sokolchk

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Музыканты известны в России невероятно близким к оригиналу исполнением песен группы «Кино».

Основатель группы «Черный квадрат» Игорь Соколов умер в столичной больнице. Траурная новость появилась в соцсетях музыкального коллектива. Солист кавер-группы умер 22 декабря.

«В земной жизни ему не удалось встретиться с Цоем, а теперь эта встреча состоится. И на небесах будут прекрасные песни», — написали коллеги артиста по сцене.

Причина смерти основателя группы не разглашается. Но известно, что Игорь Соколов в середине ноября сообщил поклонникам о том, что у него обнаружили опухоль мозга. Все концерты коллектива перенесли, а солист группы «Черный квадрат» лег в больницу на лечение. Несколько дней назад Соколов впал в кому и больше не проснулся.

«Ты для нас пример невероятно сильного, упорного, талантливого человека, который всего добился сам», — пишут коллеги исполнителя.

Группа «Черный квадрат» была основана Игорем Соколовым в 1989 году. Коллектив довольно быстро стал одним из самых известных в России трибьют-проектов, исполнявших песни группы «Кино».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.