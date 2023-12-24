Из гламура в бедность: сын Зверева рассказал, как живет на 18 тысяч рублей

Фото: Instagram* / sergeyzverev

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Зверев-младший крутится, как может, лишь бы выжить.

Приемный сын стилиста, певца и шоумена Сергея Зверева рассказал, как сейчас живет, оказавшись без помощи звездного папы. Выяснилось, что Сергей выживает на зарплату 18 тысяч рублей.

Как 30-летний мужчина признался в одной из программ на федеральном канале, съехав из шикарного дома родителя, он поселился в Коломне. Устроился звукооператором в местный дом культуры и получает 18 тысяч рублей. Своего жилья мужчина так и не приобрел, поэтому снимает угол у пенсионера, за которым ухаживает. Чтобы сэкономить деньги, он питается в столовой на работе.

Но рассказы Сергея совсем не трогают за душу его папу. Отец говорит, что 30-летнему наследнику уже стыдно просить финансовой помощи, тем более он сделал все для его жизни. Кроме того, Зверев-младший рассказал, как у него складываются отношения и с биологической мамой. Познакомившись с ней, он узнал, рожать она ребенка не хотела, пыталась всячески избавиться от него: била себя стулом в живот, колола ножом, чтоб вызвать выкидыш. Но мальчик все же выжил и родился. Тогда биологическая мать подбросила его на крыльцо детского дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции делал Сергей Зверев.

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