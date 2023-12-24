«Предатели» Зеленского вскрылись: шесть стран отказались от гарантий безопасности Киеву
Дарья Евстрахина 562 0
Шесть стран Евросоюза не дали гарантий безопасности Украине
Фото: Reuters / ALINA SMUTKO
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Офис президента Украины бьет тревогу.
Аж шесть западных стран отказались подписываться к декларации по гарантиям безопасности для киевского режима. Об этом сообщило одно местное издание после общения с замглавы офиса президента Украины Андреем Сибигу.
Предоставлять гарантии Незалежной отказались Польша, Мальта, Хорватия, Венгрия, Австрия и Словакия.
«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», — сообщил Сибигу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Италии заявили о необходимости начать переговоры по Украине.