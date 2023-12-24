Ради нее мужчины бросали жен: нелегкая судьба Валентины Легкоступовой

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Певица так и не смогла обрести личное счастье.

В 1987 году, исполнив в эфире на ТВ песню «Ягода-малина», выпускница Гнесинского училища 22-летняя Валентина Легкоступова в одночасье стала звездой.

Тогда казалось, что молодую певицу с диапазоном голоса в три октавы и милыми ямочками на щеках ждет большое будущее, однако судьба распорядилась иначе. В начале 1990-х, уйдя на самом пике славы в декрет, артистка на время выпала из концертной жизни, а вернувшись на сцену, так и не смогла приспособиться к новым реалиям.

Без поддержки опытного продюсера, творческая карьера талантливой певицы постепенно сошла на нет, и Валентина Легкоступова так и осталась для публики погасшей звездой из восьмидесятых.

Несколько лет назад Валентина вновь замелькала на экранах. Поводом для этого стало новое замужество 54-летней певицы и ее скоропостижная смерть.

Впервые Валентина Легкоступова вышла замуж, будучи студенткой музыкального училища. Ее избранником стал перкуссионист Игорь Кушнарев, который был старше певицы на 16 лет. Впрочем, большая разница в возрасте совсем не смущала Легкоступову.

В 80-х годах девушка зачитывалась романами Анн и Серж Голон о похождениях Анжелики, и образ идеального мужчины, каким для нее стал Жоффрей де Пейрак, сформировался под влиянием этих книг. Взрослый, умудренный опытом Кушнарев как нельзя лучше подходил под этот образ, поэтому Валентина не раздумывая пошла с ним в ЗАГС.

3 января 1991 года у супругов родилась дочь Анетта. Свое необычное имя девочка получила в честь дочери композитора Раймонда Паулса, который взял Легкоступову под свою опеку, как только молодая певица появилась на сцене.

Три года спустя Валентина Легкоступова и Игорь Кушнарев разошлись. Артистка так и не смогла простить супругу измену. О том, что благоверный ходит налево, певица узнала во время беременности. Она еще тогда хотела развестись, но всякий раз появлялись обстоятельства, мешавшие ей окончательно разорвать отношения.

«Мы с Игорем, начиная жить вместе, договаривались, что никаких интрижек, но у него случился роман. Я об этом узнала, и, имея твердый характер, решила, что между нами все кончено. Игорь так не хотел, чтобы я уходила. У него постоянно были то инфаркты, то инсульты, но для меня слово, данное самой себе, было главнее», — рассказывала артистка в интервью.

В конце 90-х в жизни Валентины появился новый мужчина — Алексей Григорьев, сын известного пародиста и звукоимитатора Юрия Григорьева. Познакомились будущие супруги задолго до того, как между ними вспыхнул роман.

Ради певицы Алексей оставил жену, что абсолютно не смутило Валентину. «Ведь это он сделал свой выбор!», — говорила она. В 2001 году у пары родился сын Матвей. Одно время Алексей пытался заниматься продюсированием, а затем супруги вместе с детьми переехали на остров Тенерифе, где провели три чудесных года.

Возможно семья певицы и дальше бы жила на Канарских островах, но смертельная болезнь отца вынудила артистку вернуться в Россию. Со временем отношения Григорьева и Легкоступовой стали портиться.

Несостоявшийся в профессии Алексей начал выпивать и однажды, по словам артистки, запретил дочери Валентины жить в их доме. Этого певица стерпеть уже не могла и после 20 лет совместной жизни подала на развод.

4 июля 2020 года Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал известный в узких кругах яхтсмен Юрий Фирсов, который, так же, как и Алексей Кушнарев, ради певицы ушел от жены. Кто бы мог подумать тогда, что этот брак станет для Валентины Легкоступовой роковым.

Сразу после свадьбы артистка, которая до этого никогда не пила, вместе с любимым супругом ушла в длительный запой, да так и не смогла из него выйти. В один из загульных дней Валентина упала в ванной, и сильно ударилась о кафельный пол головой. Поскольку Фирсов был пьян, он даже не обратил внимание на падение жены и возможные его последствия.

Лишь через месяц молодоженов удалось вывести из коматозного состояния. Дочь певицы Анетта в принудительном порядке отправила их в наркологическую клинику, где Валентина впала в кому.

14 августа 2020 года Валентина Легкоступова умерла в результате черепно-мозговой травмы. Артистке было всего 54 года.

Лишь после смерти певицы выяснилось, что ее третий супруг Юрий Фирсов был запойным алкоголиком. По словам врачей, трижды в год Фирсов ложился в наркологическую клинику, чтобы почистить кровь после чрезмерных возлияний.

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