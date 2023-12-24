Заразнее «пиролы»: мир захватывает новый вариант коронавируса

Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС

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В начале ноября на долю нового варианта коронавируса приходилось не более 10% всех случаев заболеваний инфекцией, в декабре же — уже 43%.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) призвала усилить меры безопасности из-за нового варианта коронавируса JN.1. Он достаточно стремительно распространяется по миру. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, в начале ноября на его долю приходилось не более 10% всех случаев заражения COVID-19, а сейчас — уже 43%. JN.1 практически вытеснил все остальные наследственные линии «Пиролы» — потомка омикрона. Поэтому ВОЗ приняла решение квалифицировать его как самостоятельный вариант, представляющий интерес, однако чуть позже понизила его до VUM — вариант под наблюдением.

На данный момент в государствах Северного полушария параллельно зачастую встречаются множество сезонных болезней: грипп, коронавирус, варианты ОРВИ и детская микоплазменная пневмония.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда новый вариант коронавируса «Пирола» был привезен в Москву.