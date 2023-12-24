Звонила по видеосвязи вся в крови: в центре Москвы мужчина убил свою девушку

На Мукомольном проезде в центре Москвы мужчина убил свою девушку

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Подруга убитой вызвала полицию, но было уже поздно.

В центре Москвы на Мукомольном проезде в жилом комплексе произошло громкое убийство. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию позвонила женщина и сообщила, что по видеосвязи ей позвонила подруга, она была вся в крови, и сообщила, что ей перерезали шею.

По предварительным данным, молодая пара сильно поссорилась. Вскоре соседи услышали крики из квартиры. Девушка закрылась в комнате и пряталась от своего молодого человека, начала звонить подруге. Когда полиция приехала, дверь им никто не открыл. Вызвали МЧС, вскрыли квартиру. В ней обнаружили следы крови по всей жилплощади, труп девушки и живого мужчину.

В данный момент он задержан, на его теле также обнаружены порезы.

Вся информация проверяется и уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство.