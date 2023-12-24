«Вела себя неправильно»: Сенчукова призналась, из-за чего рухнул брак ее сына

Фото: Instagram* / basil_r_official

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Брак наследника певицы не продлился и года. Хотя до росписи молодые встречались восемь лет. В чем причина столь скорого разлада в семье?

Певица Наталья Сенчукова через полгода после развода сына Василия раскрыла причины, по которым семья рухнула. По ее признанию, она до последнего пыталась сохранить ячейку общества. То же самое старалась делать и экс-супруга наследника Дарья.

«Она хотела сохранить отношения. И мы хотели. Она признавала, что вела себя неправильно, но было уже поздно», — сказала Сенчукова в эфире одной из программ на федеральном канале.

Сам же Василий лишь вскольз назвал причины развода. Так, экс-супруга сильно ревновала его, часто выясняла из-за этого отношения. Такая атмосфера юноше не нравилась. Кроме того, у него с бывшей женой, как выяснилось, разные взгляды на жизнь.

«Полное несовпадение жизненных позиций и интересов. И еще некоторая моя неспособность удовлетворить желания человека», — высказался Василий.

Долго в статусе жениха Василий не проходил. Он встретил девушку по имени Валерия. Она младше него на пять лет. По рассказам Василия, новая возлюбленная совсем не похожа на бывшую пассию. Будучи 19-летней студенткой, Валерия неплохо зарабатывает в качестве визажиста.

«Она меня может привести в ресторан и оплатить счет. Когда она это первый раз сделала, у меня глаза на лоб полезли. Для меня это было непривычно», — поделился Василий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой секрет красоты Виктории Бекхэм мог разрушить ее брак.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.