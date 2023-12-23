«Народный фронт» передал новогодние подарки участникам спецоперации

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По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, в сборе приняли участие десятки тысяч людей.

Представители «Народного фронта» в рамках новогоднего сбора передали военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, 130 автомобилей УАЗ и другие необходимые вещи. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения.

«Лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом, и другие „теплые“ подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки», — отметили в публикации.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, в сборе приняли участие десятки тысяч людей, в результате удалось собрать более 100 миллионов рублей. Он также выразил надежду, что новогоднее настроение и тепло людей со всей страны передастся российским военнослужащим.

«В машине есть небольшая елочка, которую ребята смогут установить даже в блиндажах и добавить себе праздничного настроения. Есть набор сладостей и, конечно же, письма и рисунки от детей. <…> Для бойцов на передовой это очень важно, они идут на боевые задания со словами поддержки от людей со всей страны — от Калининграда до Владивостока», — поделилась пресс-секретарь батальона «Пятнашка» Елена Соколова.