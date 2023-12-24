«Премии для лохов»: Волочкову не позвали на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Балерина, любящая эпатировать публику, возмутилась и даже рассердилась, узнав о недавно прошедшем скандальном мероприятии.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, которая любит эпатировать публику громкими заявлениями и яркими событиями, удивилась, узнав о прошедшей «голой» вечеринке Ивлеевой. Буквально на днях «отгремел» скандальный вечер, устроенный популярной телеведущей и актрисой. Мероприятие отличалось своеобразным дресс-кодом — многие знаменитости предпочли достаточно откровенные наряды, а кто-то и вовсе решил полностью похвастаться свои телом.

Волочкова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявила, что она вообще не знала о планируемом мероприятии, и приглашение на него не получала. А даже если бы и получила, то не пошла бы, так как ей и без «голой» вечеринки есть чем заняться.

«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал. У меня каждый день после моей премьеры „Одержимость“, все остальные мероприятия вообще никак не занимают. У меня начались приглашения на разные премии и на разные события», — сказала Волочкова.

Знаменитость отметила, что у нее просто нет времени следить за событиями, происходящими у коллег. А самое главное — нет желания! Ей безразлично на всякие мероприятия, которые посещают ее коллеги, ведь на них приходят одни «лохи».

«Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек, Я не имею отношение к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу не знать, не видеть тех людей, которые там были», — добавила Волочкова.

Балерина рассердилась, почему публику больше интересуют события других знаменитостей, а не ее творчество, не ее выступления. Ведь она столько вкладывается, столько работает.

«Вам интересно вот это быдло? Я занимаюсь другим, я вообще сейчас дома сижу, отдыхаю и могу себе позволить», — заключила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.