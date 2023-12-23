Иран пригрозил блокадой Средиземного моря

Фото: www.globallookpress.com / MC2 Merissa Daley

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В случае, если Соединенные Штаты не прекратят бомбардировку сектора Газа, водные пути будут заблокированы.

Иран пообещал заблокировать Средиземное моря в случае, если Израиль и США не остановят ведение огня по сектору Газа. С этим заявлением выступил генерал Мохаммад Реза Нагди в беседе с агентством Tasnim. Помимо Средиземного моря, заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции заверил, что заблокируют также Гибралтар и другие водные пути.

«В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками <…> скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей», — сообщил он.

Как именно государство планирует перекрывать водоемы, он не уточнил. Интерес к ситуации добавляет то, что Иран не имеет выхода к Средиземному морю, как и поддерживаемые им хуситы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем кончится совместная операция США и ЕС в Красном море.