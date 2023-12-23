В Ярославской области водитель, который вез детей на экскурсию, съехал в кювет

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

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Школьники ехали на экскурсию.

В Ярославской области перевернулся автобус со школьниками. Сообщение о случившемся появилось на официальном Telegram-канале УМВД России по Ярославской области.

ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По данным ведомства, в автобусе ехали 20 детей и 15 взрослых. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После аварии двое взрослых были доставлены в больницу, остальным помощь оказывалась на месте.

Сообщается, что дети ехали на экскурсию из города Струнино Владимирской области. Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что связался с коллегами из соседней области.

«И водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобус», — написал в своем Telegram-канале Авдеев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Хакасии обрушилась деревянная горка, пострадали дети.