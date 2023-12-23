«Смиренно перенес все испытания»: как себя чувствует 86-летний Николай Дроздов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бессменный ведущий «В мире животных» периодически посещает московские клиники.

Легендарный телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов прекрасно себя чувствует и собирается в путешествие. А слухи о страшных диагнозах — всего лишь выдумки. Об этом в беседе с изданием KP.RU рассказал друг Николая Николаевича художник Константин Мирошник.

По его словам, минувший год для 86-летнего Николая Дроздова действительно был непростой — шло восстановление после перелома ребер. Да, и в целом, в таком преклонном возрасте здоровье уже дает о себе знать, поэтмоу приходится периодически обращаться за медицинской помощью.

«Он восстанавливался этот год после последствий перелома ребер. В том числе „передавило“ нерв глазной, один глаз стал плохо видеть. Сделали операцию. Такой год был — он бедненький смиренно все эти испытания перенес. Все лето еще восстанавливался. Сейчас все в порядке», — рассказывает Константин Мирошник.

Сейчас у Дроздова большие планы. Например, они вдвоем собираются в автопутешествие в Анапу.

Последний раз слухи о проблемах со здоровьем у Николая Дроздова появились в конце ноября. Тогда его видели в одной из клиник Москвы и тут же забили тревогу. Что на самом деле привело телеведущего в больницу, 5-tv.ru писал ранее.