Перспективы развития автоспорта обсудили на выставке «Россия»

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Появление в регионах полноценных автодромов становится настоящим драйвером не только спортивного движения, но и туристического.

В стране существуют огромные перспективы по развитию автомобильного спорта. Их обсуждали выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Появление в регионах полноценных автодромов становится настоящим драйвером не только спортивного движения, но и туристического. Это на своем примере доказал уникальный всесезонный комплекс «Игора Драйв» в Ленинградской области. Он позволяет проводить гонки любого уровня на совершенно разных трассах и работает даже зимой.

«Вам даже не нужны водительские права, чтобы воспользоваться услугами „Игора Драйв“: у нас есть картинговая школа, есть центр контраварийной подготовки. Есть различный набор музеев и других способов развлекаться. Поэтому можете к нам вообще без машины приехать — найдете, что поделать», — заметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

«Есть большие перспективы и возможности, если правильно донести до широкой публики, что этим нужно заниматься. Что обучение вождению авто — это не просто на права сдать, выучить, как выглядят дороги, знаки, и на этом заканчивается обучение. Нет. Нужно донести, что на регулярной основе нужно точить свои навыки, ездить на картинги, на автодромы, заниматься на специальных полигонах контраварийной подготовки и прочее, то в этом плане перспективы огромные», — подчеркнул автоблогер Стас Астафьев.

«Игора Драйв» уже становится одной из главных площадок для проведения крупных фестивалей, которые собирают тысячи поклонников автоспорта. Так, в следующем году помимо ставшего уже популярным «Гараж феста», пройдет еще и масштабный мотофестиваль.