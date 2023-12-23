«Такой период»: как певица Ханна собирается отмечать Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Исполнительница признается, что отдыхать в праздники у нее не получается.

Певица Ханна рассказала о том, как будет отмечать Новый год. Своими планами звезда поделилась с 5-tv.ru за кулисами музыкального шоу «Звезды хайпа».

Исполнительница признается, что отдыхать в праздники у нее не получается, как и у остальных представителей российского шоу-бизнеса. Поэтому она будет работать.

«Для нас Новый год — это максимально рабочий период времени. Поэтому будем работать», — говорит Ханна.

Однако после концертов в новогоднюю ночь певица все же планирует вернуться домой и все же отметить праздник в кругу семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пашу оправдался за желание Ханны рожать в Дубае. Речь идет о заявлении Ханны о том, что она — патриотка России, поэтому больше не будет рожать в США. Вместо этого исполнительница решила сделать это в Объединенных Арабских Эмиратах.