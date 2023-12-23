Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Командование ВСУ считает, что 2024 год будет для них тяжелее, чем два предыдущие.

Украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации, но потом все равно будут переговоры. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Василий Самовар.

По словам Самовара, у Украины нет мобилизационного потенциала и финансовых возможностей как у России. Кроме того, экономика РФ постепенно переходит на военные рельсы, что обеспечивает дополнительный успех.

«2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — считает Самовар.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ.